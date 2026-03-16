Arranca el nuevo torneo chileno Copa de la Liga 2026: Conoce la programación completa de la primera fecha

16 mar. 2026 - 12:19 hrs.

El Campeonato Nacional 2026 hará una pausa para dar paso a la Copa de la Liga, la flamante competencia que reunirá exclusivamente a los 16 equipos de la Primera División del fútbol chileno. La primera fecha del torneo arranca este viernes 20 de marzo y se extenderá hasta el lunes 23, con partidos en distintos estadios del país.

El premio: la Libertadores

El incentivo no es menor. El equipo que levante el trofeo de la Copa de la Liga se asegurará el cupo Chile 3 para la próxima edición de la Copa Libertadores de América, lo que convierte a esta competición en mucho más que un torneo de transición.

Los partidos destacados

El puntapié inicial lo dará Universidad de Chile, que recibirá a Deportes La Serena el viernes a las 18:00 horas en el Estadio Nacional. Esa misma noche, Unión La Calera y Audax Italiano animarán el segundo encuentro de la jornada en el estadio Nicolás Chahuán a las 20:30.

El sábado tendrá como plato fuerte el duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, en lo que será la primera aparición del actual campeón en esta nueva copa. Antes, a las 12:00 del mediodía, Huachipato y Deportes Concepción abrirán la jornada en el estadio Huachipato, mientras que en la noche Cobresal recibirá a Ñublense en el estadio El Cobre a las 20:30.

El domingo le tocará el turno a Universidad Católica, que enfrentará a Universidad de Concepción a las 18:00 en el Claro Arena, seguido por O'Higgins ante Deportes Limache a las 20:30 en el estadio El Teniente de Rancagua.

El cierre de la primera fecha llegará el lunes 23 de marzo con el partido entre Palestino y Everton a las 20:30 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

Programación completa — Primera fecha Copa de la Liga 2026

Viernes 20 de marzo

18:00 — Universidad de Chile vs. Deportes La Serena | Estadio Nacional

20:30 — Unión La Calera vs. Audax Italiano | Estadio Nicolás Chahuán

Sábado 21 de marzo

12:00 — Huachipato vs. Deportes Concepción | Estadio Huachipato

18:00 — Colo-Colo vs. Coquimbo Unido | Estadio Monumental

20:30 — Cobresal vs. Ñublense | Estadio El Cobre

Domingo 22 de marzo

18:00 — Universidad Católica vs. Universidad de Concepción | Claro Arena

20:30 — O'Higgins vs. Deportes Limache | Estadio El Teniente

Lunes 23 de marzo

20:30 — Palestino vs. Everton | Estadio Municipal de La Cisterna

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