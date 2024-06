Mundialista del 62 fue agredido en La Serena: "Le pegaron un manotazo, una patada y lo tiran de espalda"

04 jun. 2024 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

El exfutbolista Adán Godoy Rubina, de 89 años, y quien fue arquero de la selección Chilena durante el mundial del 62, sufrió una fractura de cadera luego de ser agredido por un sujeto en la comuna de La Serena, en la región de Coquimbo.

El deportista defendió los colores de la Roja en dos copas mundiales consecutivas, la de 1962 en Chile; y el mundial de 1966 en Inglaterra.

Adán Godoy (Laroja.cl)

"Le pega un manotazo, una patada y lo tira de espalda"

La tarde del pasado domingo 2 de junio, Adán Godoy se encontraba junto a su hija, cuando fue víctima de la agresión.

Según relató la hija del exmundialista a Mi Radio, su padre fue agredido cerca de las 16:00 horas en calle Balmaceda con Cuatro Esquinas.

Luego de que salieran a comer, la mujer iba a estacionar su vehículo cuando se vieron envueltos en un altercado. "Mi auto es un poquito más ancho que los autos normales, había un camión y un auto, y no podíamos pasar. Y se bajó un chico a decirnos, 'no, si pasan, si pasan más por entremedio'. Yo le digo, 'no, mi auto es más ancho, no paso por ahí, le voy a pegar a cualquiera de los dos lados'", relató.

Dicho diálogo habría molestado al otro conductor, quien reaccionó de manera violenta. "Insiste en no moverse, y se baja y me hace así que pase, y le digo, no, no paso. Y él se pone agresivo inmediatamente. En eso se baja mi papá a decirle, 'oye, hijo ¿te puedes correr?' y el tipo le pega un manotazo y una patada y lo tira de espalda", añadió la hija de Adán Godoy.

El agresor sería una persona de alrededor de 20 años y no hay claridad respecto a su identidad.

"Yo creo que el señor estaba un poco drogado. Y la verdad es que, preguntándole a todos los vecinos, nadie lo conoce, nadie conoce el auto, nadie sabe por qué estaba ahí. Entonces nos entra la duda. O nos querían entrar a robar (…) buscamos la patente del auto y no coincide con el auto", añadió.

El exmundialista resultó con una fractura de cadera producto de la agresión, lesión por la cual debería ser operado. "Mi papá ahora está con una fractura de cadera, que probablemente lo operen mañana -martes-, si Dios quiere, acá en el hospital de Coquimbo", concluyó la hija del exdeportista.