Temblor se percibe en el norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

08 abr. 2026 - 21:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,2 se percibió en la noche de este miércoles en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 21:29 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 65 kilómetros al Sureste de Taltal, en la región de Antofagasta. Además, la profundidad fue de 126 kms.

Por el momento, Senapred no ha anunciado personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz de este sismo.

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