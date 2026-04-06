Temblor se percibe en la zona centro norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

06 abr. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,2 se registró en la noche de este lunes 6 de abril en la zona centro norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 20:51 horas.

El Centro Sismológico Nacional señaló que el movimiento telúrico se produjo 52 kilómetros al Oeste de Los Vilos, en la región de Coquimbo. Además, tuvo una profundidad de 25,9 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz del sismo.

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