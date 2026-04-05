Temblor en la zona norte de Chile: Esta fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 18:34 horas, un temblor de magnitud 3.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 40 km al suroeste de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 111 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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