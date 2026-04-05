Temblor se sintió en el norte del país: Conoce la magnitud y dónde fue el epicentro del movimiento telúrico

05 abr. 2026 - 01:02 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 5 de abril se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 00:51 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 31 kilómetros al noroeste de Camiña, a 98 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.