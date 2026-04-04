Nuevo temblor se percibe en la zona central: Esta fue la magnitud y epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la noche de este sábado 4 de abril se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de O'Higgins, cuando el reloj marcaba las 23:32 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 29 kilómetros al oeste de Navidad, a 25 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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