Sismo se registró en la zona central del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del temblor

04 abr. 2026 - 23:11 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este sábado 4 de abril se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de O'Higgins, cuando el reloj marcaba las 22:58 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 31 kilómetros al oeste de Navidad, a 25 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.