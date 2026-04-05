Seguidilla de temblores en la zona central: Reportan más de 20 sismos durante la noche en el límite entre Valparaíso y O'Higgins
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Entre la noche del sábado y la mañana de este domingo, la zona central registró más de 20 sismos en el sector cercano al límite entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.
Los temblores registrados tuvieron sus epicentros referenciados en Navidad, al norte de la región de O'Higgins, y El Tablo, en el litoral sur de la región de Valparaíso, localidades que se encuentran a unos 60 km de distancia.
Dos de los sismos reportados superaron la magnitud 4.0, siendo el 4.1 de las 22:58 horas y el 4.2 de las 23:32 horas, ambos con epicentro al oeste de Navidad, los temblores más intensos.Ir a la siguiente nota
El resto de movimientos telúricos se ubicó entre el rango de magnitud 2.5 y 3.8, con epicentros referenciados indistintamente al oeste de Navidad o al oeste de El Tabo.
Revisa los sismos registrados durante la noche
- 22:43 horas: Sismo 3.8 a 29 km al oeste de Navidad.
- 22:58 horas: Sismo 4.1 a 33 km al oeste de Navidad.
- 22:59 horas: Sismo 3.6 a 25 km al oeste de Navidad.
- 23:09 horas: Sismo 3.1 a 28 km al oeste de Navidad.
- 23:24 horas: Sismo 3.5 a 31 km al oeste de Navidad.
- 23:32 horas: Sismo 4.2 a 32 km al oeste de Navidad.
- 23:34 horas: Sismo 3.5 a 26 km al oeste de Navidad.
- 23:47 horas: Sismo 2.5 a 25 km al noroeste de Navidad.
- CAMBIO DE HORA
- 23:22 horas: Sismo 3.2 a 30 km al oeste de Navidad.
- 23:28 horas: Sismo 3.2 a 17 km al oeste de Navidad.
- 00:47 horas: Sismo 2.9 a 31 km al oeste de Navidad.
- 01:13 horas: Sismo 2.9 a 20 km al oeste de El Tabo.
- 01:15 horas: Sismo 2.7 a 30 km al oeste de El Tabo.
- 01:16 horas: Sismo 3.1 a 22 km al oeste de El Tabo.
- 01:16 horas: Sismo 2.6 a 25 km al oeste de El Tabo.
- 01:18 horas: Sismo 2.7 a 31 km al oeste de El Tabo.
- 01:19 horas: Sismo 2.8 a 31 km al oeste de El Tabo.
- 02:02 horas: Sismo 2.7 a 30 km al oeste de El Tabo.
- 02:20 horas: Sismo 3.8 a 31 km al oeste de El Tabo.
- 03:21 horas: Sismo 2.6 a 29 km al oeste de El Tabo.
- 03:27 horas: Sismo 2.5 a 29 km al oeste de El Tabo.
- 03:28 horas: Sismo 3.5 a 30 km al oeste de Navidad.
- 04:59 horas: Sismo 3.3 a 28 km al oeste de El Tabo.
- 06:49 horas: Sismo 2.5 a 27 km al oeste de El Tabo.
- 07:34 horas: Sismo 2.5 a 22 km al oeste de Navidad.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de estos movimientos telúricos.
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