Seguidilla de temblores en la zona central: Reportan más de 20 sismos durante la noche en el límite entre Valparaíso y O'Higgins

05 abr. 2026 - 08:29 hrs.

¿Qué pasó?

Entre la noche del sábado y la mañana de este domingo, la zona central registró más de 20 sismos en el sector cercano al límite entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Los temblores registrados tuvieron sus epicentros referenciados en Navidad, al norte de la región de O'Higgins, y El Tablo, en el litoral sur de la región de Valparaíso, localidades que se encuentran a unos 60 km de distancia.

Dos de los sismos reportados superaron la magnitud 4.0, siendo el 4.1 de las 22:58 horas y el 4.2 de las 23:32 horas, ambos con epicentro al oeste de Navidad, los temblores más intensos.

El resto de movimientos telúricos se ubicó entre el rango de magnitud 2.5 y 3.8, con epicentros referenciados indistintamente al oeste de Navidad o al oeste de El Tabo.

Revisa los sismos registrados durante la noche

22:43 horas : Sismo 3.8 a 29 km al oeste de Navidad.

: Sismo a 29 km al oeste de Navidad. 22:58 horas : Sismo 4.1 a 33 km al oeste de Navidad.

: Sismo a 33 km al oeste de Navidad. 22:59 horas : Sismo 3.6 a 25 km al oeste de Navidad.

: Sismo a 25 km al oeste de Navidad. 23:09 horas : Sismo 3.1 a 28 km al oeste de Navidad.

: Sismo a 28 km al oeste de Navidad. 23:24 horas : Sismo 3.5 a 31 km al oeste de Navidad.

: Sismo a 31 km al oeste de Navidad. 23:32 horas : Sismo 4.2 a 32 km al oeste de Navidad.

: Sismo a 32 km al oeste de Navidad. 23:34 horas : Sismo 3.5 a 26 km al oeste de Navidad.

: Sismo a 26 km al oeste de Navidad. 23:47 horas : Sismo 2.5 a 25 km al noroeste de Navidad.

: Sismo a 25 km al noroeste de Navidad. CAMBIO DE HORA

23:22 horas : Sismo 3.2 a 30 km al oeste de Navidad.

: Sismo a 30 km al oeste de Navidad. 23:28 horas : Sismo 3.2 a 17 km al oeste de Navidad.

: Sismo a 17 km al oeste de Navidad. 00:47 horas : Sismo 2.9 a 31 km al oeste de Navidad.

: Sismo a 31 km al oeste de Navidad. 01:13 horas : Sismo 2.9 a 20 km al oeste de El Tabo.

: Sismo a 20 km al oeste de El Tabo. 01:15 horas : Sismo 2.7 a 30 km al oeste de El Tabo.

: Sismo a 30 km al oeste de El Tabo. 01:16 horas : Sismo 3.1 a 22 km al oeste de El Tabo.

: Sismo a 22 km al oeste de El Tabo. 01:16 horas : Sismo 2.6 a 25 km al oeste de El Tabo.

: Sismo a 25 km al oeste de El Tabo. 01:18 horas : Sismo 2.7 a 31 km al oeste de El Tabo.

: Sismo a 31 km al oeste de El Tabo. 01:19 horas : Sismo 2.8 a 31 km al oeste de El Tabo.

: Sismo a 31 km al oeste de El Tabo. 02:02 horas : Sismo 2.7 a 30 km al oeste de El Tabo.

: Sismo a 30 km al oeste de El Tabo. 02:20 horas : Sismo 3.8 a 31 km al oeste de El Tabo.

: Sismo a 31 km al oeste de El Tabo. 03:21 horas : Sismo 2.6 a 29 km al oeste de El Tabo.

: Sismo a 29 km al oeste de El Tabo. 03:27 horas : Sismo 2.5 a 29 km al oeste de El Tabo.

: Sismo a 29 km al oeste de El Tabo. 03:28 horas : Sismo 3.5 a 30 km al oeste de Navidad.

: Sismo a 30 km al oeste de Navidad. 04:59 horas : Sismo 3.3 a 28 km al oeste de El Tabo.

: Sismo a 28 km al oeste de El Tabo. 06:49 horas : Sismo 2.5 a 27 km al oeste de El Tabo.

: Sismo a 27 km al oeste de El Tabo. 07:34 horas: Sismo 2.5 a 22 km al oeste de Navidad.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de estos movimientos telúricos.

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