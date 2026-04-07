Universidad Católica tropezó en su debut en el Claro Arena contra Boca Juniors por Copa Libertadores
- Por Diego Alonzo
Universidad Católica debutó a las 20:30 horas de este martes por Copa Libertadores frente a Boca Juniors en el Claro Arena, ubicado en San Carlos de Apoquindo.
Tras un disputado encuentro, los Cruzados sufrieron un tropiezo frente a los "Xeneizes" y perdieron por 2 a 1, por lo que no pudieron iniciar su travesía copera con el pie derecho.
Los goles del partido entre la UC y Boca
El primer tanto del cotejo fue marcado por Leandro Paredes, quien a los 16 minutos le pegó al balón desde fuera del área, descolocándo al arquero del conjunto de la precordillera.Ir a la siguiente nota
El segundo tanto vino recién a los 65, producto de una jugada colectiva que terminó en gol de Adam Bareiro a los 65 minutos.
El suspenso lo colocó Juan Ignacio Díaz a los 83 de la segunda fracción, con un remate en el área rival, aunque no bastó para conseguir el empate.
Los dirigidos por Daniel Garnero deberán viajar a Brasil en los próximos días para enfrentar a Cruzeiro y seguir con chances del sueño de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.
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