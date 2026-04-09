Temblor se registra en la zona centro norte: Conoce la magnitud del sismo y su epicentro

09 abr. 2026 - 03:52 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves 9 de abril, a las 03:41 horas, un temblor de magnitud 4,4 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 70 km al suroeste de Punta de Choros, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 23 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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