Temblor se registra en Chile: Conoce la región y la magnitud del sismo
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La madrugada de este jueves 9 de abril, a las 02:13 horas, un temblor de magnitud 4,4 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 25 km al norte de Mina La Escondida, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 107,8 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Leer más de