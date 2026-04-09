Temblor se registra en Chile: Conoce la región y la magnitud del sismo

09 abr. 2026 - 02:23 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves 9 de abril, a las 02:13 horas, un temblor de magnitud 4,4 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 25 km al norte de Mina La Escondida, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 107,8 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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