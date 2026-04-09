Se habrían mechoneado: Destapan supuesta pelea de Maite Orsini con una exsenadora por Fulvio Rossi

09 abr. 2026 - 02:50 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la última polémica que envuelve a la exdiputada Maite Orsini, se destapó una feroz pelea que habría sostenido con otra mujer hace más de 10 años, cuando mantenía una relación con el exsenador Fulvio Rossi.

La también abogada ha vuelto a ser tema de la contingencia farandulera en los últimos días, luego que varios medios la vincularan románticamente con un reconocido periodista, mientras este, aparentemente, estaba en otra relación.

Ella lo niega; sin embargo, la situación dio pie para que en los distintos espacios de espectáculo otra vez se comentara sobre su pasado amoroso, tanto con hombres de los que ha sido pareja como con los que habría tenido algún tipo de affair.

En ese contexto, en un programa de farándula revelaron un antiguo enfrentamiento que Orsini habría tenido con una exsenadora de la República tras verla junto a su pareja de ese entonces, Fulvio Rossi, durante un almuerzo.

"Hubo mechoneo"

En el programa Zona de Estrellas de Zona Latina, el periodista Hugo Valencia dijo que Orsini "estaba muy enamorada de Fulvio Rossi" durante la relación, que duró entre 2012 y 2013.

A continuación, relató una historia cuando ella todavía "estaba en una relación", aunque aclaró que "no sé en qué etapa estaban".

"A ella le llega el cahuín de que Fulvio Rossi estaba en el restaurante de un hotel comiendo con una conocida política plenamente vigente hoy", prosiguió el comunicador. Valencia describió a la mujer como "exsenadora" que "sigue en primera línea".

"Le llega el dato... y llega Maite Orsini (la hotel), pero hecha una fiera...", para luego agregar que "ahí hubo mechoneo, hubo contacto".

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