Más de $21 mil millones: SEC aplica primeras multas por mega apagón ocurrido en febrero de 2025

20 feb. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó este viernes las primeras multas por el mega apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025, las que superan los $21 mil millones.

El anuncio se enmarca en las conclusiones de la investigación que desarrolló el ente fiscalizador, por el corte del suministro eléctrico que afectó por varias horas a un 98,5% de la población, entre Arica y Chiloé.

Multas a empresas responsables

En concreto, las multas van dirigidas a las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, y también a los Consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

De acuerdo a la SEC, el blackout se originó por una falla en las instalaciones de la empresa Interchile, por lo que se le aplicó una multa de 180 mil UTM ($12.500.000.000). Entre los motivos de la sanción está el haber intervenido sus instalaciones sin la correspondiente coordinación con el CEN.

En la investigación también se abordó la disponibilidad de instalaciones críticas (SCADA) post falla, para la correcta y expedita aplicación de los planes de recuperación del servicio.

Al respecto, el ente fiscalizador sancionó a las empresas Transelec, con 80 mil UTM ($5.500.000.000); y también a Alfa Transmisora de Energía, con 50 mil UTM (casi $3.500.000.000). Lo anterior, por la inadecuada mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA.

Por otro lado, los Consejeros del Coordinador Eléctrico fueron multados con 300 UTM (casi $21 millones) por incumplir con su deber de vigilancia de las acciones del CEN. La multa debe ser pagada del patrimonio personal de cada ejecutivo.

Quedan pendientes aún los procesos asociados a SCADA, Desmembramiento y Planes de Recuperación de Servicio.

