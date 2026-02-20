Cortes de luz afectarán a cinco comunas este viernes en la Región Metropolitana
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en cinco comunas de la Región Metropolitana para este viernes 20 de febrero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.
Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este viernes?
Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Ir a la siguiente nota
Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Leer más de