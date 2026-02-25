¿Te perdiste a Juanes en Viña 2026? Revive su presentación completa en Mega GO
- Por Meganoticias
La cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 quedará grabada en la memoria de quienes estuvieron en la Quinta Vergara y de los miles que siguieron la transmisión desde sus casas. Juanes regresó al certamen tras 15 años de ausencia y ofreció un show cargado de emoción, nostalgia y más de una sorpresa.
El colombiano repasó sus más grandes éxitos, desde "A Dios le pido" hasta "Para tu amor", tuvo como invitada especial a Mon Laferte para cantar "Fotografía", y remató con un electrizante remix de "La camisa negra" con "Loca" de Chico Trujillo que transformó el anfiteatro en una fiesta total.
La noche culminó con la Quinta Vergara pidiéndole a gritos las Gaviotas de Plata y Oro, sus primeras de esta edición.
Si te lo perdiste o simplemente quieres revivirlo, puedes ver la presentación completa de Juanes en el Festival de Viña del Mar 2026 a través de Mega GO, la plataforma de streaming de Mega donde están disponibles todos los shows del festival.
[VER AQUÍ LA PRESENTACIÓN COMPLETA DE JUANES EN VIÑA 2026]
Solo necesitas ingresar a Mega GO, crear una cuenta o iniciar sesión si ya tienes una, y disfrutar del show cuando quieras y desde donde estés, ya sea en tu computador, celular o televisor inteligente.
