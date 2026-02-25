¿Te perdiste a Juanes en Viña 2026? Revive su presentación completa en Mega GO

Logo Mega

La cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 quedará grabada en la memoria de quienes estuvieron en la Quinta Vergara y de los miles que siguieron la transmisión desde sus casas. Juanes regresó al certamen tras 15 años de ausencia y ofreció un show cargado de emoción, nostalgia y más de una sorpresa.

El colombiano repasó sus más grandes éxitos, desde "A Dios le pido" hasta "Para tu amor", tuvo como invitada especial a Mon Laferte para cantar "Fotografía", y remató con un electrizante remix de "La camisa negra" con "Loca" de Chico Trujillo que transformó el anfiteatro en una fiesta total.

La noche culminó con la Quinta Vergara pidiéndole a gritos las Gaviotas de Plata y Oro, sus primeras de esta edición.

Si te lo perdiste o simplemente quieres revivirlo, puedes ver la presentación completa de Juanes en el Festival de Viña del Mar 2026 a través de Mega GO, la plataforma de streaming de Mega donde están disponibles todos los shows del festival.

[VER AQUÍ LA PRESENTACIÓN COMPLETA DE JUANES EN VIÑA 2026]

Solo necesitas ingresar a Mega GO, crear una cuenta o iniciar sesión si ya tienes una, y disfrutar del show cuando quieras y desde donde estés, ya sea en tu computador, celular o televisor inteligente.

