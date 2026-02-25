En una noche cargada de emociones: Juanes recibió su primera Gaviota de Oro en el Festival de Viña

25 feb. 2026 - 23:11 hrs.

Juanes entregó todo el romanticismo en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar. El cantante colombiano ofreció un show cargado de emociones, repasando sus más grandes éxitos y despertando una profunda nostalgia en los miles de fanáticos que colmaron la Quinta Vergara.

La respuesta del "Monstruo" no tardó en llegar. El público pidió a gritos la Gaviota de Plata, galardón que recibió en cuanto los animadores ingresaron al escenario. Pero la noche tenía más reservada para él: segundos después, la ovación del anfiteatro se impuso y Juanes se alzó también con la Gaviota de Oro, la primera de su carrera en el certamen.

El colombiano ha pisado la Quinta Vergara en cuatro ocasiones: debutó en 2003, regresó en 2005 y volvió en 2009, llevándose los máximos reconocimientos en cada visita.

Sin embargo, en aquella última presentación la Gaviota de Oro aún no existía como distinción, lo que hizo de esta noche de 2026 el momento justo para completar el palmarés que le debía el festival más importante de América Latina.

Todo sobre Juanes