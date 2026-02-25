Bajó del escenario y cantó desde el público: Juanes deleitó al Monstruo con "Para tu amor" en el Festival de Viña

25 feb. 2026 - 22:52 hrs.

Juanes abrió la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 con el romanticismo que lo caracteriza. El cantante colombiano se apoderó de la Quinta Vergara con sus grandes clásicos y tuvo como invitada especial a Mon Laferte, junto a quien interpretó el emotivo dueto "Fotografía".

En uno de los momentos más íntimos del concierto, Juanes decidió bajar del escenario para acercarse a su público. Con el micrófono en un trípode y su guitarra en mano, entonó "Para tu amor" a pocos metros de una Quinta Vergara entregada, que coreó el tema de principio a fin.

Al terminar, el artista agradeció con sinceridad la complicidad del "Monstruo".

No era la primera vez que Juanes pisaba este escenario. Su debut en el festival fue en 2003, con una actuación tan memorable que lo trajo de vuelta dos años después. En 2009 volvió a formar parte de la parrilla, antes de un largo receso de más de 15 años que hizo de esta noche del 25 de febrero un reencuentro especialmente emotivo con Chile y con la Quinta Vergara.

