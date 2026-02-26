Insólito vuelco tras denuncia en Lota: Joven acusó el robo de su moto, pero fue detenido por participar en encerrona

26 feb. 2026 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un curioso vuelco tuvo una denuncia por robo que presentó un hombre de 24 años en Lota, región de Biobío. El joven acusó la sustracción de su motocicleta, pero fue detenido poco después al ser vinculado a un intento de encerrona.

La encerrona en la que habría participado

Todo comenzó a eso de las 01:00 horas de este jueves, cuando personal de Carabineros acudió hasta el pasaje Darío Salas, de la población Isidora Goyenechea, tras recibir la denuncia de un joven de 20 años.

De acuerdo a Radio Bío Bío, la víctima relató que, mientras estacionaba su automóvil Volkswagen Golf, fue abordado por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta.

Ambos delincuentes lo intimidaron con un arma de fuego, pero el conductor logró huir, instante en el que chocó su automóvil contra la motocicleta utilizada por la banda, la cual quedó sin poder funcionar.

Denunciante había participado en el intento de robo

Según el citado medio, posteriormente otro joven acudió hasta Carabineros para denunciar el robo de una motocicleta. Sin embargo, tras revisar las cámaras de seguridad del sector, se comprobó que dicho vehículo era el que se había usado en el intento de encerrona.

El mayor de la Tercera Comisaría de Lota, Arturo Obregón, explicó que, además, la víctima reconoció al denunciante como uno de los autores del ataque, lo que permitió concretar su detención.

El imputado mantiene antecedentes policiales por hurto, microtráfico y desórdenes, y fue formalizado por robo con intimidación frustrado, quedando con arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a la víctima.