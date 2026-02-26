Jurado del Festival de Viña del Mar compartió con vecinos del sector alto de la Ciudad Jardín

26 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Los miembros del jurado del Festival de Viña del Mar sostuvieron la tarde de este jueves un encuentro con representantes de organizaciones sociales del sector alto de la Ciudad Jardín.

La actividad se dio específicamente en la sede del Club Deportivo Los Copihue, ubicada en el sector Las Granadillas de Miraflores Alto.

La alcaldesa Macarena Ripamonti junto a la comunidad recibieron a Matteo Bocelli, la Miss Universo Fátima Bosch, Pablo Chill-E, Juan Manuel Astorga, Rodrigo González, Sigrid Alegría y Milo-J.

"Han tenido la voluntad de participar en una actividad social"

Los integrantes del jurado compartieron con cerca de 150 vecinos, con quienes disfrutaron de bailes y actividades artísticas. En tanto, el club deportivo le regaló camisetas a Matteo Bocelli, Pablo Chill-E y a Milo- J, y estos últimos, cantaron a capela.

La jefa comunal destacó la visita del jurado, ya que "han tenido la voluntad de participar de una actividad social en uno de los cerros más importantes de Viña del Mar, que es Miraflores”.

Ripamonti agregó que el objetivo del encuentro con los jurados fue "sacarlos un poco del estrellato y que estén junto a la comunidad con total orden, cariño y respeto. Eso es Viña del Mar".

Jurado agradeció la iniciativa

En tanto, el presidente del Club Deportivo Los Copihues, Manuel Urzúa, manifestó el agradecimiento de la visita del jurado: "Como población y club deportivo, agradecer la iniciativa de asistir a los barrios y conocer otra realidad".

La Miss Universo, Fátima Bosch, destacó la instancia y se manifestó "muy agradecida de esta oportunidad de conocer más a toda la gente de Viña del Mar, es muy bonito que tengan la oportunidad de conocernos, lo que traemos en el corazón, lo que pensamos, y poder acercarnos y de convivir con ellos”.

Por su parte, el periodista Juan Manuel Astorga indicó que "es el contacto más directo entre la realidad que uno le toca relatar y la que la gente vive, y eso es muy bonito. Además tengo un aprecio particular por esta ciudad, me gusta mucho venir, la gente es extremadamente cariñosa y es lo que ha reflejado aquí con el jurado".

