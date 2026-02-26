Así fue la visita del jurado del Festival de Viña del Mar al sector de Las Granadillas en Miraflores Alto

26 feb. 2026 - 20:02 hrs.

Con el objetivo de acercar el Festival de Viña a los barrios y comunidades, el jurado del certamen compartió en una actividad social con los vecinos del sector de Las Granadillas en Miraflores Alto, en la sede del Club Deportivo Los Copihues.

En dicha instancia, la alcaldesa Macarena Ripamonti, junto a la comunidad, recibieron a Matteo Bocelli, la Miss Universo Fátima Bosch, Pablo Chill-E, Juan Manuel Astorga, Rodrigo González, Sigrid Alegría y Milo-J.

Los miembros del jurado compartieron con alrededor de 150 vecinos con los que bailaron y protagonizaron unas actividades artísticas.

Asimismo, el club deportivo le regaló camisetas a Matteo Bocelli, Pablo Chill-E y a Milo- J. Estos últimos, incluso, cantaron a capela.

El jurado tuvo la oportunidad de conocer el trabajo de las organizaciones sociales del sector, como la Junta de Vecinos Las Granadillas con el municipio, como los operativos de desmalezado compartido, iniciativas de mejoramiento de infraestructura comunitaria, luminarias, recuperación de espacios públicos y el trabajo sostenido de clubes deportivos del sector.

La alcaldesa Macarena Ripamonti, destacó la visita del jurado, y expresó que "de por sí tienen que completar una responsabilidad muy grande que es juzgar con mucho criterio a decenas de artistas muy diversos".

"Pero además de eso han tenido la voluntad de participar de una actividad social en uno de los cerros más importantes de Viña del Mar que es Miraflores", indicó.

Según dijo la jefa comunal, el fin del encuentro con los jurados fue "sacarlos un poco del estrellato y que estén junto a la comunidad con total orden, cariño y respeto. Eso es Viña del Mar".

La Miss Universo, Fátima Bosch, se mostró a favor de la instancia y dijo estar "muy agradecida de esta oportunidad de conocer más a toda la gente de Viña del Mar. Es muy bonito que tengan la oportunidad de conocernos, lo que traemos en el corazón, lo que pensamos y poder acercarnos y de convivir con ellos".

