Bebidas isotónicas y dulces: Estas son todas las exigencias de Yandel Sinfónico para el Festival de Viña 2026

Yandel Sinfónico es el artista que cierra la penúltima noche del Festival de Viña 2026. No es la primera vez que el reggaetonero se presenta como solista, ya que en 2015 pisó por última vez la Quinta Vergara.

Ahora, lo hará en una versión totalmente renovada y que, para muchos que quizás le perdieron el rastro, es una incógnita.

El cantante puertorriqueño reinterpretará sus mayores éxitos sintetizados por una orquesta filarmónica en vivo y en directo, lo que representa una evolución para su show.

Las exigencias de Yandel en el Festival de Viña 2026

Yandel ya está en Chile y estuvo el miércoles recién pasado en "Only Viña", en donde entregó un adelanto de lo que será su concierto en la quinta noche del certamen musical.

Yandel Sinfónico

En los días previos, el artista estuvo firmando autógrafos de sus fans, preparando su show y aprovechando de descansar. De hecho, trascendieron las exigencias que solicitó para esta semana, aunque fueron bastante austeras, por así decirlo.

El cantante solicitó bebidas isotónicas (Gatorades), dulces y galletas, además de limón, miel y jengibre en su camarín, mientras se prepara para su sexta presencia en la Quinta Vergara.

