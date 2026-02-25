Capturan a imputado que se fugó durante su audiencia de formalización en Colina: Se escondió en la casa de un amigo

25 feb. 2026 - 21:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Centro Norte confirmó la captura de un detenido que se fugó, la tarde de este miércoles, desde una audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Colina.

La fuga del detenido

El fiscal Jorge Muñoz Cabrera explicó que, según Gendarmería, dos imputados por el delito de robo con intimidación, uno adulto y otro menor de edad, intentaron fugarse desde la sala de audiencia.

"Una vez que el tribunal decreta respecto del imputado menor de edad su internación provisoria en un centro de reclusión del Sename, y respecto del adulto su prisión preventiva, ambos salen por la mampara de la sala hacia la vía pública", explicó el persecutor.

Sin embargo, personal de Gendarmería logró la detención del menor de edad. En cuanto al adulto, de 19 años, se dispuso como diligencia instruir para el caso a la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI.

Detenido estaba escondido en la casa de un amigo

"Al finalizar la audiencia, una vez que los imputados se dan a la fuga, el juez de turno de la sala dispone la orden de detención del imputado Andrés Wencylado Jerez Núñez", agregó Muñoz.

Personal de la brigada especializada encontró al imputado a eso de las 19:40 horas en cercanías de su domicilio, oculto en la vivienda de un conocido.

"Este imputado pasará a control de detención mañana (jueves) por la orden vigente que fue despachada al momento de la audiencia de control de detención", concluyó el fiscal.