Prisión preventiva para Gyvens y su exsuegro por caso de sicariato contra empresario en Quinta Normal

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedaron Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, y su exsuegro, Miguel Ángel Cerda, tras ser formalizados por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, en un caso de sicariato contra un empresario en Quinta Normal.

¿Quién es la víctima y cuál sería el móvil?

La víctima fue identificada como Jaime Solanes, un hombre de 72 años, quien fue baleado cuando llegaba a su empresa de plásticos en marzo de 2025, en un hecho que desde un inicio fue investigado como homicidio por encargo.

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la cautelar contra el cantante tras ser acusado de actuar, supuestamente, como nexo para contratar al autor material del crimen. Su exsuegro, Cerda, quien es, a su vez, cuñado de Solanes, habría oficiado como autor intelectual.

De acuerdo a la declaración de Gyvens, a la que tuvo acceso La Tercera, el conflicto habría surgido por disputas relacionadas con la herencia del padre de Jaime y Dolores Solanes. Esta última es la esposa de Cerda y ambos son los exsuegros del cantante haitiano.

¿Qué dijo fiscalía sobre la decisión del tribunal?

El Fiscal ECOH Milibor Bugueño, explicó que el tribunal decretó la prisión preventiva de ambos imputados "por considerar que su libertad era un peligro para la seguridad de la sociedad, y era un peligro también para la seguridad de las víctimas".

"Eso fue en virtud de los distintos antecedentes que se han ido exponiendo durante esta audiencia, pero que son fruto del trabajo tanto de la fiscalía ECOH como del personal OS9 de Carabineros", agregó el persecutor.

La autoridad comentó que en este proceso "ha estado acompañando en todo momento la familia de la víctima, quienes han estado también con corde a la fiscalía a través de la parte querellante, para solicitar estas medidas cautelares".