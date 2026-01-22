Para acceder a un puesto se deben pagar mil millones de dólares: Trump inauguró en Suiza su "Consejo de Paz"

22 en. 2026 - 15:34 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense Donald Trump inauguró este jueves en Davos (ciudad de Suiza) su "Consejo de Paz", en presencia de una veintena de dirigentes, proyectándose como un pacificador global pese al escepticismo generalizado que despierta el plan con el que busca reescribir el orden mundial.

Washington aprovechó para presentar sus planes para una "nueva Gaza" que en tres años convertiría el devastado territorio palestino en un lujoso complejo de rascacielos junto al mar.

¿Qué dijo Trump?

"Dije, mira esta ubicación junto al mar. Mira esta hermosa propiedad. Lo que podría significar para tanta gente", afirmó Trump durante el Foro Económico Mundial de Davos, dejando muy claro a los presentes que él era experto en bienes inmobiliarios.

También se reunió con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien anunció haber alcanzado un acuerdo con Trump sobre las garantías de seguridad estadounidenses en un eventual escenario de posguerra.

El jefe de Estado ucraniano anunció que los documentos de la propuesta para detener casi cuatro años de guerra iniciada con la invasión rusa "están casi, casi listos". Pero reconoció que todavía no está resuelto el espinoso tema de la gestión del este de Ucrania, parcialmente ocupado por Rusia.

"Todo gira en torno a la parte oriental de nuestro país. Todo gira en torno a la tierra. Este es el problema que aún no hemos resuelto", indicó a periodistas en Davos.

Para acceder a un puesto permanente en el Consejo de Paz, habrá que pagar en efectivo mil millones de dólares. Trump ha invitado a más líderes como Zelenski, Putin, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el papa León XIV.

El Consejo, que según Trump trabajará "en colaboración" con Naciones Unidas, busca apuntalar su imagen de pacificador, un día después de retirar sus amenazas contra Groenlandia, un territorio autónomo danés que considera clave para la seguridad de Estados Unidos.

La puesta en marcha del Consejo responde a la frustración del presidente estadounidense por no haber obtenido el Premio Nobel de la Paz. El galardón recayó en la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien incluso le regaló su medalla.

