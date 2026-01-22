Trump invita a Delcy Rodríguez a la Casa Blanca: Sería la primera visita de un mandatario venezolano en 36 años

22 en. 2026 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se conoció que el presidente Donald Trump recibirá a Delcy Rodríguez en Washington, lo que da muestra de las buenas relaciones que, aparentemente, estarían teniendo Estados Unidos y Venezuela.

Washington informó que está prevista la visita de Rodríguez, quien asumió la presidencia interina de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, sin embargo, aún no hay fecha. "Nada ha sido agendado", dijo.

La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

Cercanía entre Trump y Rodríguez

La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas el pasado 3 de enero, hecho que llevó a la captura del mandatario socialista.

"Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades", dijo Rodríguez sin referirse a la invitación. Ella todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.

Por su parte, Trump dijo en el Foro de Davos que "los líderes del país han sido muy listos", en referencia a Rodríguez. "Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados".

El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como "formidable" y había asegurado que con ella "todo anda muy bien".

La nueva presidenta suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.

Relaciones diplomáticas

El último presidente venezolano que viajó a Estados Unidos para una reunión oficial con un presidente estadounidense se remonta a 1990, cuando Carlos Andrés Pérez se reunió con George H. W. Bush.

El giro socialista con Hugo Chávez (1999-2013) enfrió después las relaciones, que rápidamente se volvieron conflictivas.

Investida el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Rodríguez hizo numerosas concesiones bajo presión de Estados Unidos. Trump no dudó en amenazarla con un nuevo ataque si no respondía positivamente a sus demandas.

Todo sobre Donald Trump

Todo sobre Delcy Rodríguez