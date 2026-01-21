Trump presiona a tener "negociaciones inmediatas" para comprar Groenladia

21 en. 2026 - 14:09 hrs.

El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió este miércoles en Davos "negociaciones inmediatas" para comprar Groenlandia y aseguró que no usará la fuerza para ampararse de este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo", afirmó en el Foro Económico Mundial, la reunión anual de la élite económica y política del orbe.

"Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia", aseguró, pese a que Dinamarca ha reiterado que no está en venta, y prometió "no usar la fuerza" para tomar la isla del Ártico.

Los líderes europeos reunidos en Suiza han cerrado filas contra la agresiva postura del republicano. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el martes plantar cara a los "matones" y la UE anunció una respuesta "firme".

Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales, es "vital" para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región.

El mandatario estadounidense aumentó la presión al amenazar con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania.

Trump desestimó, por otro lado, las amenazas europeas de lanzar su mecanismo anticoercitivo conocido como "bazuca comercial" contra Estados Unidos.

"Cualquier cosa que hagan con nosotros (...), todo lo que tengo que hacer es responder y les rebotará", dijo en una entrevista con News Nation.

