"Me encantaría": Trump cambia de tono y se abre a "involucrar" a Machado en el futuro de Venezuela

21 en. 2026 - 05:25 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que le "encantaría" involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Se trata de un vuelco en la postura de Trump, que llegó tras el gesto de la opositora de entregarle la medalla del premio Nobel de la Paz que ella recibió en diciembre pasado.

Es "una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble", dijo el mandatario a periodistas. "Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría".

Trump y su relación con Delcy Rodríguez

Hasta ahora Machado había sido relegada de los planes de Trump, quien cultivó en estos días una relación con Delcy Rodríguez, heredera de la Venezuela pos-Maduro.

Rodríguez suscribió acuerdos energéticos con Estados Unidos, se comprometió a excarcelar presos políticos e inició acercamientos para reanudar las relaciones, rotas desde 2019.

La presidenta interina reportó los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos. Ese ingreso se inyectará en el mercado cambiario para estabilizar la volátil moneda.

También nombró un nuevo zar para la captación de inversiones internacionales, a medida que hace guiños a petroleras estadounidenses para que inviertan en el país. Trump también habló por teléfono con Rodríguez, a quien calificó de "formidable".

"Ruta hacia la democracia"

Maduro cayó el 3 de enero durante una incursión estadounidense en Venezuela, que incluyó bombardeos en Caracas y regiones cercanas. El gobernante chavista fue detenido y trasladado, junto a su esposa Cilia Flores, a Nueva York para encarar un juicio por narcotráfico.

Machado estaba fuera de Venezuela el día del ataque. Después de pasar más de un año en la clandestinidad, huyó del país en una operación hollywoodense para recibir el premio Nobel en Oslo el 10 de diciembre.

Llegó tarde, pero pudo saludar a seguidores e iniciar una agenda internacional, que incluyó la visita a Trump el 15 de enero en la Casa Blanca. Fue en ese encuentro en el que le entregó su medalla del Nobel.

Machado se reunió además con congresistas estadounidenses y, este martes, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Todos los países que son Estados miembros de la OEA deben escuchar a su gente, porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan", declaró Machado a periodistas, luego del encuentro con el secretario Albert Ramdin.

"Estamos en esta situación donde hay un proceso, una ruta por delante hacia la reinstitucionalización y la democracia", añadió Machado.