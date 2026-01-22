"Va a ser algo grandioso": Trump revela su plan para convertir la "nueva Gaza" en un complejo de rascacielos

22 en. 2026 - 14:23 hrs.

Estados Unidos presentó este jueves su visión de una "nueva Gaza" que en tres años convertiría el devastado territorio palestino en un lujoso complejo de rascacielos junto al mar.

"Vamos a tener mucho éxito en Gaza. Va a ser algo grandioso", explicó el presidente estadounidense Donald Trump al presentar su polémico "Consejo de Paz" durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Los detalles del proyecto

Esta junta fue inicialmente concebida para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero en realidad aspira a resolver los conflictos en el mundo, en competencia con la ONU.

"Dije, mira esta ubicación junto al mar. Mira esta hermosa propiedad. Lo que podría significar para tanta gente", afirmó Trump en la estación alpina suiza, dejando muy claro a los presentes que él era experto en bienes inmobiliarios.

Jared Kushner, su yerno, que no tiene un cargo oficial en el gobierno pero es uno de los enviados de Trump para el alto el fuego en Gaza, vaticinó un "éxito descomunal" para su "plan maestro".

Kushner mostró diapositivas en las que se veían decenas de torres de apartamentos con terrazas y vistas a un paseo arbolado.

"En Oriente Medio construyen ciudades como esta, para dos o tres millones de personas, lo construyen en tres años... y así, cosas como esta son muy factibles si las hacemos realidad", añadió.

El ambicioso presupuesto de EEUU

El yerno de Trump barajó inversiones de al menos 25.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura y los servicios públicos destruidos desde la guerra desencadenada por un ataque masivo de combatientes del grupo islamista palestino Hamás en Israel en octubre de 2023.

Dentro de diez años, el PIB del territorio sería de 10.000 millones de dólares, y los hogares disfrutarían de un ingreso promedio de 13.000 dólares al año gracias a "un empleo pleno al 100% y oportunidades para todos allí", afirmó.

"Podría ser una esperanza. Podría ser un destino, tener mucha industria y realmente ser un lugar donde la gente pueda prosperar", comentó Kushner.

