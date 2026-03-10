El nuevo producto que Ágatha Ruiz de la Prada produciría en Chile

10 mar. 2026 - 09:04 hrs.

¿Qué pasó?

La diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, mismo nombre que lleva su conocida marca internacional, anunció el inicio de un nuevo negocio en Chile en alianza con una empresa local.

¿Cuál es el nuevo negocio de Ágatha Ruiz de la Prada en Chile?

En conversación con DF Regiones, la diseñadora española contó que obtuvo una licencia para producir zapatos en Chile, en una iniciativa que marcaría su primera alianza productiva con empresarios locales.

"Ahora tengo una empresa que es muy importante con la que voy a hacer zapatos, si Dios quiere, en Chile. ¡Por fin en Chile!", reveló.

También, explicó que el proyecto se encuentra aún en una fase de desarrollo, pero podría tratarse de la primera de varias colaboraciones con empresas nacionales.

La empresaria optó por mantener en reserva el nombre de sus nuevos socios, aunque aseguró que durante largos años el país ha sido un mercado relevante para su marca, que actualmente comercializa perfumes, textiles, artículos de decoración, alimentos, accesorios de decoración, entre otros.

"Chile es un país con una naturaleza imbatible y que está muy virgen. Entonces, si pudiéramos acabar con esta basura textil, que fuera Chile, Iquique el pionero en eso, sería una maravilla", cerró.

