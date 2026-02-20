Delegado Durán confirma que todos los heridos están identificados: Carabineros comienza peritajes

20 feb. 2026 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

El delegado presidencial Gonzalo Durán se refirió a la explosión de un camión de gas ayer en Renca y aseguró que todos los heridos ya están identificados y que el Servicio Médico Legal (SML) ya trabaja en los peritajes de los fallecidos.

En tanto, en el sitio del suceso se iniciaron los peritajes del OS9 de Carabineros para determinar las causas del accidente. Inicialmente, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte apuntó a un exceso de velocidad por parte del conductor del camión de Gasco, uno de los cuatro fallecidos.

¿Qué dijo el delegado Durán?

"Mantenemos la cifra de cuatro personas fallecidas. Diez personas heridas fueron trasladadas desde el sitio del suceso a distintos centros de salud. Esas 10 personas tienen distintos niveles de gravedad, todos complejos, y cinco de ellos de extrema complejidad, incluso con personas en riesgo vital", confirmó Durán.

Adicionalmente, la autoridad confirmó que otras siete personas acudieron a centros asistenciales por sus propios medios con lesiones de menor gravedad.

Respecto a la identificación de las víctimas, Gonzalo Durán señaló que “todas las personas heridas en los centros de salud fueron identificadas y sus familiares contactados".

Identificación de fallecidos

Sobre las víctimas fatales, el delegado presidencial dijo que, aunque existen presunciones basadas en los roles que desempeñaban -como el conductor del camión de la empresa Gasco-, aún se requiere la confirmación científica.

"Lo que corresponde es que el Servicio Médico Legal realice los peritajes con el propósito de constatar científicamente la identidad de las personas y ese proceso todavía está en curso", puntualizó.

Aunque preliminarmente se ha mencionado el exceso de velocidad como posible causa, el delegado llamó a la cautela hasta contar con los peritajes finales.

"Las imágenes disponibles demuestran que hay un volcamiento del camión de gas, lo que impacta sobre las barreras Jersey, genera la fisura y este fenómeno, incluida la explosión. ¿Por qué se vuelca el camión? Es parte de un peritaje más riguroso", señaló Durán.

El tránsito en la autopista

Sobre la operatividad de la zona afectada, el delegado informó que durante la madrugada se retiraron todos los vehículos calcinados y que se trabaja intensamente en la limpieza y reparación estructural de la autopista General Velásquez.

Se espera que el tránsito pueda ser restablecido cerca del mediodía o a las 14:00 horas, una vez que concluyan los análisis de seguridad estructural tras las altas temperaturas alcanzadas durante el incendio.

"Hemos mantenido el llamado a la ciudadanía a evitar esta zona por cuanto se mantiene cortado y, por supuesto, se mantiene con un perímetro de seguridad, pero más bien en el sentido de que puedan trabajar los equipos en estas últimas labores de peritaje de la autopista", indicó.

Revisión de normativa

La magnitud de la tragedia ha abierto un debate sobre la regulación del transporte de cargas peligrosas por zonas urbanas. Al respecto, el delegado se mostró abierto a una revisión de las normativas vigentes una vez concluida la investigación.

"Culminado el proceso de investigación y a la luz de cuáles fueron los factores que generaron esta tragedia, me parece del todo razonable evaluar un conjunto de medidas adicionales de carácter preventivo en relación a los horarios, a los requisitos que debe cumplir un conductor que maneja sustancias peligrosas y a los estándares de seguridad de los camiones", afirmó Durán.

"Hay que revisar todos los elementos que sean necesarios y eso es parte de un ejercicio permanente con el propósito de seguir minimizando factores de riesgo. ¿Por qué creo que es importante hacerlo después del resultado de la investigación? Porque probablemente nos va a arrojar luces respecto de si hay algún tipo de vacío o espacio de mejora en esta materia", sentenció.