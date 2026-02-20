Multan a turista estadounidense por prender fuego en Parque Nacional Torres del Paine

20 feb. 2026 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales multó a una ciudadana estadounidense por prender fuego en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, una conducta prohibida en estas áreas protegidas.

La multa que debió pagar el ciudadano estadounidense

En la audiencia de salida alternativa, la magistrada Marianela Chacur Benitez impuso a la mujer la medida cautelar de prohibición de salir del país hasta que realice una donación de $3 millones al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza.

Una vez concretada la donación, la imputada extranjera, que estaba de turista, deberá salir de Chile y tendrá prohibido volver a ingresar a territorio nacional durante los próximos tres años.

Mujer prendió una cocinilla a gas

Según antecedentes de la Fiscalía, la ciudadana estadounidense fue sorprendida manipulando una cocinilla a gas pasado el mediodía del 17 de febrero, a 1.100 metros del refugio conocido como "Chileno", en el sendero hacia el mirador "Base de las Torres del Paine".

En ese lugar está estrictamente prohibido el uso de fuego, por lo que fue inmediatamente expulsada del parque por personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y puesta a disposición de la Fiscalía de Puerto Natales.

