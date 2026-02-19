Rey Carlos apoya arresto de expríncipe Andrés en medio de vínculos con el caso Epstein

19 feb. 2026 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

En un comunicado de prensa, el Rey Carlos III manifestó su apoyo al arresto de su hermano, el expríncipe Andrés, en medio de investigaciones y vínculos con el caso Epstein.

Además, ofreció el apoyo y la colaboración de la corona británica para la investigación que se encuentra en curso contra su familiar.

"Cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación"

"He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado", afirmó Carlos III, en una inusual declaración firmada personalmente.

Además, enfatizó que "la ley debe seguir su curso" y comprometió a la corona con la investigación: "Como he dicho antes, cuentan con nuestro apoyo y cooperación totales y sinceros".

Finalizó el mensaje enfatizando que esta será la última vez que se pronuncie frente al tema, ya que volverán a retomar sus labores habituales.

"Mientras este proceso continúa, no sería correcto por mi parte hacer más comentarios al respecto. Mientras tanto, mi familia y yo seguiremos cumpliendo con nuestro deber y prestando servicio a todos ustedes", aseveró.