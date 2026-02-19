Logo Mega

Rey Carlos apoya arresto de expríncipe Andrés en medio de vínculos con el caso Epstein

¿Qué pasó?

En un comunicado de prensa, el Rey Carlos III manifestó su apoyo al arresto de su hermano, el expríncipe Andrés, en medio de investigaciones y vínculos con el caso Epstein.

Además, ofreció el apoyo y la colaboración de la corona británica para la investigación que se encuentra en curso contra su familiar.

"Cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación"

"He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado", afirmó Carlos III, en una inusual declaración firmada personalmente.

Además, enfatizó que "la ley debe seguir su curso" y comprometió a la corona con la investigación: "Como he dicho antes, cuentan con nuestro apoyo y cooperación totales y sinceros".

Finalizó el mensaje enfatizando que esta será la última vez que se pronuncie frente al tema, ya que volverán a retomar sus labores habituales.

"Mientras este proceso continúa, no sería correcto por mi parte hacer más comentarios al respecto. Mientras tanto, mi familia y yo seguiremos cumpliendo con nuestro deber y prestando servicio a todos ustedes", aseveró.

