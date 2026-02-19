Mono bebé fue abandonado por su madre: Encontró consuelo con un peluche y se hizo viral
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
En redes sociales se viralizó el caso de Punch, un pequeño mono del Zoológico de Ishikawa, en Japón, quien fue rechazado por su madre tras su nacimiento en julio de 2025.
Para peor, el resto de macacos de su jaula también lo separaron del grupo en un principio, por lo que el equipo del zoológico se hizo cargo de su cuidado, aunque el animal encontró consuelo con un tierno peluche que se parecía a su mamá.
La historia de Punch
Tras nacer, la madre de Punch lo abandonó, lo que obligó a los cuidadores del zoológico a hacerse cargo de su alimentación y protección.
Para apoyar su etapa de crecimiento, marcada por altos niveles de estrés, ansiedad y confusión sin su madre, los especialistas decidieron regalarle un peluche de mono.
Ese obsequio fue clave para que Punch pudiera desarrollarse y volver a compartir con otros monos, aunque nunca soltó a su nueva "madre", según publicó Noticias Caracol.
Varios registros en redes sociales mostraron al pequeño macaco durmiendo con el peluche, caminando con él e incluso llevándolo a su guarida.
Desde el zoológico aclararon que el animal ha compartido también con otros grupos de primates, aunque sigue siendo inseparable de su peluche.
@haituts
Pagi-pagi nangisin dedek Punch di Ichikawa Zoo, yang ditelantarkan ibunya. Akhirnya dikasih boneka monyet dan diangap ibu sama dia😭Tapi katanya sekarang udah ada ibu asuhnya dan udah berbaur😭😭😭😭😭lihat video2 di X nangis banget, bahkan Punch ngelindungi banget bonekanya ini dari monyet lain. Punch sayang banget sama boneka+zookeepernya. #punch #がんばれパンチ #ichikawazoo #fyp #viral♬ Sad - Max-Music
????? pic.twitter.com/xBTLr3FDOR— ? (@Euphorbia10182) February 4, 2026
