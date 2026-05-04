Tragedia en Colombia: conductora perdió el control de un monster truck, dejó 38 heridos y 3 fallecidos

04 may. 2026 - 04:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente se registró la tarde de este domingo en la ciudad de Popayán, al suroccidente de Colombia, luego de que una conductora perdiera el control de un “monster truck” durante una exhibición automovilística, provocando la muerte de tres personas y dejando a otras 38 heridas.

El hecho ocurrió en el sector del Boulevard Rose, donde se desarrollaba un evento privado con vehículos todoterreno modificados. Según los primeros antecedentes, la camioneta de gran tamaño se salió de la pista tras presentar una aparente falla mecánica, atravesó una barrera de seguridad y se abalanzó contra el público presente.

Impactante momento quedó registrado

El momento fue registrado por asistentes y difundido en redes sociales, donde se observa el caos generado tras el impacto, con personas intentando huir y pidiendo ayuda ante la emergencia.

Amplio operativo de emergencia

Equipos de Bomberos, personal policial y múltiples ambulancias llegaron rápidamente al lugar para asistir a los afectados, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud de la zona.

En un inicio se reportaron cerca de 15 lesionados, sin embargo, con el paso de las horas la cifra aumentó a 38 heridos de diversa gravedad.

Además, las autoridades confirmaron el fallecimiento de tres personas, entre ellas una niña de 10 años que murió en el lugar, mientras que las otras dos víctimas perdieron la vida posteriormente en recintos hospitalarios.

Posible falla mecánica en investigación

El comandante de la policía local, coronel Julián Castañeda, indicó que el incidente habría sido causado por una falla mecánica. “Se presentó una falla mecánica, el vehículo se aceleró, no se podía frenar y se salió de la pista”, explicó, agregando que la conductora también resultó herida y se encuentra estable recibiendo atención médica.

No obstante, la autoridad policial precisó que el caso continúa en investigación para determinar con exactitud las causas del accidente y eventuales responsabilidades.