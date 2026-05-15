Bajas temperaturas este fin de semana en Santiago: ¿Cuánto frío hará este sábado y domingo en la capital?

15 may. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este fin de semana continuarán las bajas temperaturas en la Región Metropolitana, luego de que se registraran días muy fríos y con bastante niebla durante la mañana.

De acuerdo con el pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las mínimas se registrarán al inicio del sábado y domingo, y podrían alcanzar los 2°C en algunos sectores.

Mínimas de hasta 4°C el sábado

En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 5°C y 20°C, con un cielo nublado durante la mañana y despejado en la tarde.

En San José de Maipo se registrará una mínima de 7°C, acompañada de chubascos aislados en la madrugada.

Para Santiago Centro, la proyección es de 7°C en la mañana y 20°C en la tarde. Condiciones similares se anticipan en el sector poniente, donde también se prevén 7°C de mínima y 20°C de máxima.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 6°C y 21°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 3°C de mínima y una máxima de 22°C.

La Dirección Meteorológica también anticipó bajas temperaturas en provincias de la región. En Melipilla se esperan 5°C y 18°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre 4°C y 19°C.

Mínimas de hasta 2°C el domingo

El día domingo, en el sector sur de Santiago se esperan extremas de 3°C y 23°C. En San José de Maipo se registrará una mínima de 2°C y una máxima de 21°C.

Para Santiago Centro, la proyección es de 5°C en la mañana y 23°C en la tarde. Condiciones similares se anticipan en el sector poniente.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 4°C y 24°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 6°C de mínima y una máxima de 23°C.

La Dirección Meteorológica también anticipó bajas temperaturas en Melipilla y Curacaví, con una mínima de apenas 3°C en ambas zonas.

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