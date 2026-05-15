Tendrá capacidad para casi 2 mil reclusos: Asi será la nueva cárcel de Calama

15 may. 2026 - 08:13 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó este jueves en el Diario Oficial el llamado a licitación para la construcción y operación del nuevo establecimiento penitenciario de Calama, en la región de Antofagasta.

El proyecto contempla una infraestructura de aproximadamente 71.858 metros cuadrados y tendrá capacidad para albergar a 1.850 personas privadas de libertad, y la iniciativa considera una inversión estimada de UF 8.690.107, monto que no incluye IVA.

¿Dónde estará ubicada específicamente la nueva cárcel de Calama?

Según detalló el MOP, el recinto penitenciario será construido en un terreno fiscal emplazado en la Ruta B-195, en la intersección con la Ruta 23, en la comuna de Calama, provincia de El Loa.

Desde la cartera explicaron que el proyecto contempla no solo la construcción del recinto, sino también su conservación y operación bajo el sistema de concesiones.

Autoridades destacan necesidad de “infraestructura moderna”

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, afirmó que “el país necesita más capacidad penitenciaria, mejor infraestructura, tecnología y recintos modernos para que el sistema funcione con orden”.

“Desde el MOP, en coordinación con el Ministerio de Justicia, estamos poniendo la infraestructura al servicio de una prioridad nacional: que el Estado recupere capacidad para enfrentar el delito, fortalecer la seguridad de las familias y administrar sus recintos penitenciarios con estándares modernos y responsables”, sostuvo la autoridad.

Licitación será internacional

El ministerio informó que la licitación tendrá carácter internacional y podrán participar personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, ya sea de manera individual o formando parte de un grupo licitante, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones y sus bases administrativas.

Además, el cronograma establece que la recepción de ofertas se realizará el próximo 24 de noviembre de 2026, a las 12:00 horas, en el auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en Morandé 71, piso 3, en Santiago.

En tanto, la apertura de las ofertas económicas quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026, también al mediodía y en el mismo recinto.

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