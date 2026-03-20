La medida irá en pro de la sustentabilidad: Hoteles en Europa sufrirán drástico cambio en sus habitaciones

20 mar. 2026 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, se aprobó durante una sesión de la Unión Europea (UE) un radical cambio que tendrán que enfrentar todos los hoteles de Europa para amortiguar los efectos que tienen en el medio ambiente.

Pero no es el único rubro que se vería afectado, ya que restaurantes, locales de comida y otros servicios de atención de hotelería que generen grandes residuos deberán adaptarse a la nueva norma.

El radical cambio en los hoteles de Europa

Si bien es cierto que no será aplicada de manera inmediata, la Unión Europea recomendó que se genere una transición justa y equilibrada en los establecimientos para generar un cambio progresivo.

En concreto, la norma aprobada en la sesión prohíbe la distribución de sachets, botellitas individuales y kits desechables que están en las habitaciones, como el gel, champú y jabones de un solo uso.

¿Cuándo comienza esta medida?

A partir del 1 de enero del 2030 quedará implementada por completo, y hoteles, restaurantes y otros rubros que generen residuos deberán instalar dispensadores reutilizables y rellenables en todos los baños y espacios públicos donde sea necesario.