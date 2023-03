Bebé tenía su cuerpo lleno de moretones y pensaron que sufría abusos, pero exámenes diagnosticaron una grave enfermedad

21 mar. 2023 - 13:00 hrs.

Luego de varias semanas de angustia, una joven pareja de padres en Reino Unido llevó a su bebé a los médicos porque estaba experimentando síntomas de gripe, al mismo tiempo que su cuerpo mostraba numerosos moretones, también conocidos como hematomas.

El pequeño había nacido sin mayores complejidades y durante sus primeros meses de vida se desarrollaba normal. Al menos así lo creía su madre, Beth Reilly, quien pasó por un complicado momento frente a los especialistas.

Resulta que los médicos tenían las sospechas de que ella cometía abusos contra su hijo, lo que explicaba los moretones. Sin embargo, los exámenes a los que se sometió el niño arrojaron la verdadera causa, igual de dolorosa para los progenitores.

De izquierda a derecha, la madre Beth Reilly, el bebé Bailey Kilblane y su padre.

La grave enfermedad que tenía el bebé

Al pequeño Bailey Kilblane le realizaron análisis de sangre, cuyos resultados arrojaron que sufría leucemia linfoblástica; es decir, cáncer que afecta a la sangre y que provoca un explosivo aumento en la producción de glóbulos blancos.

"Pasamos su primer cumpleaños en el hospital, lo que probablemente fue la peor parte. Debía comenzar la quimioterapia y, lamentablemente, se enfermó en ese momento y tuvimos que quedarnos. Creo que lo que más me preocupó al principio fue que se volvió muy anémico. Estaba muy cansado, tenía frío y se caía mucho", comentó la madre de 23 años.

Según comentó a la prensa local, el menor llegó a tener 18 moretones en su delicado cuerpo, los que en un principio tenían distintas explicaciones, tales como que estaba aprendiendo a caminar. Pero eso no convencía a Beth.

Algunos de los moretones que tenía el bebé.

"Cuando me remitieron al hospital, dos enfermeras y un médico me preguntaron al respecto una y otra vez. Primero dijeron que no estaban preocupados y me enviaron a casa, pero luego volví tres veces más. Dije que no me iría, a menos que hicieran un análisis de sangre, y acordaron mantenerlo en la noche e hicieron los análisis esa mañana", contó la mujer.

Pese a entender la insistencia en las sospechas de abuso contra su hijo, las que finalmente fueron descartadas, Reilly manifestó: "¡Qué madre abusiva llevaría a su hijo al hospital seis veces en una semana!".

Numerosos tratamientos para su corta vida

Actualmente, el pequeño Bailey está sometido a numerosos tratamientos médicos para su corta vida, lo que involucra una biopsia de médula ósea, tres rondas de quimioterapia y una punción lumbar espinal cada dos semanas.

El pequeño paciente en su tratamiento contra la leucemia linfoblástica.

La madre asegura estar pasando por un difícil momento, el cual no tenía contemplado durante la emoción de tener a su primer hijo: "Todos sus años de juventud, que debería pasar divirtiéndose y siendo un niño, ahora pasará por un tratamiento. Es triste, porque acababa de ingresar a la guardería y le encantaba, pero tuve que sacarlo ahora".

"Hay muchos efectos que el tratamiento podría tener en él. Tendrá que someterse a escáneres cardíacos por el resto de su vida", concluyó Beth, después de dar a conocer una página de recaudación de fondos para ayudar a la recuperación del menor.

Todo sobre Cáncer