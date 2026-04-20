Alerta en Europa: guerra con Irán retrasa suministros militares y entrega de armas clave por parte de Estados Unidos

20 abr. 2026 - 19:05 hrs.

Más allá de los efectos geopolíticos ya conocidos del conflicto entre Irán y Estados Unidos, hay otros que tendrían a Europa en una situación de alerta. Se trata del retraso de suministros militares y entrega de armas por parte de la administración de Donald Trump.

Según Reuters, funcionarios estadounidenses habrían alertado a algunos homólogos europeos sobre la probabilidad de que se retrasen algunas entregas de armas previamente acordadas.

Cinco fuentes anónimas familiarizadas dijeron a la agencia que la razón de este imprevisto sería que, a consecuencia de la guerra en Medio Oriente, se han seguido consumiendo las reservas de armas.

¿Qué se sabe sobre los retrasos en suministros de armas?

Los informes habrían sostenido que varios países europeos se verían afectados por esta situación. Entre ellos se incluyen los de la región báltica y Escandinavia.

Cabe mencionar que algunas de las armas en cuestión habrían sido adquiridas por países europeos en el marco del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés), pero todavía no se habrían concretado las entregas.

Los retrasos en las entregas habrían sido comunicados por funcionarios estadounidenses a funcionarios europeos en mensajes bilaterales en los últimos días, indicaron las fuentes.

Así lo confirmaron los ministerios de defensa de Estonia y Lituania, quienes precisaron que ya fueron alertados de los posibles retrasos en la entrega de equipo militar.

Las respuestas de Estados Unidos

“Las fuerzas armadas estadounidenses son las más poderosas del mundo, y nos aseguraremos de que tanto las fuerzas estadounidenses como las de nuestros aliados y socios cuenten con lo necesario para luchar y vencer. Por motivos de seguridad operativa, no haremos comentarios sobre las necesidades específicas de nuestros aliados o socios ni sobre las iniciativas en curso para apoyarlos”, expresó un portavoz del Pentágono al respecto.

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