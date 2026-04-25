Ayuda civil para militares: Cómo obtener tasas de interés más bajas en tarjetas de crédito para personal militar de Estados Unidos

25 abr. 2026 - 12:15 hrs.

Las tarjetas de crédito con intereses altos representan una carga muy pesada para cualquier familia. Este enorme problema económico afecta profundamente a los soldados de Estados Unidos durante cada nueva y exigente misión militar.

Afortunadamente, el gobierno norteamericano ofrece grandes protecciones legales para bajar estas cuotas, permitiendo a los militares conocer sus derechos financieros y solicitar enormes beneficios directos ante sus bancos.

¿Cómo reducir las tasas de interés si soy personal militar de Estados Unidos?

La Ley de Ayuda Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas (SRCA) brinda una protección financiera vital, al limitar las tasas de interés al 6% anual mientras el soldado esté en servicio activo, perdonando cualquier tarifa que supere este tope, de acuerdo a Military.

Esta norma aplica solo a deudas obtenidas previo a ingresar al servicio militar, caducando hasta 90 días después del retiro oficial. El militar debe solicitar esta protección de la siguiente manera:

Contactar directamente a la compañía de la tarjeta de crédito para solicitar el beneficio.

Proporcionar una copia oficial de las órdenes de servicio militar activo.

Esperar la aprobación y los ajustes de crédito retroactivos sobre la cuenta.

Foto: Pixabay

Por otro lado, la Ley de Préstamos Militares (MLA) también defiende económicamente a los soldados, aplicando a los nuevos créditos obtenidos durante el servicio activo. En este caso, las tasas anuales se limitan hasta un 36% y se eximen algunas comisiones de las tarjetas de crédito.

Si bien muchos bancos ya ofrecen tasas menores al 36% para cumplir esta ley, algunos brindan condiciones aún mejores para militares activos: tasas de interés anual más bajas, exención de cuotas anuales y de las comisiones por transacciones en el extranjero, y opciones de pago más flexibles

¿Qué otras opciones tengo para obtener tasas de crédito más bajas?

El cliente militar siempre puede preguntar a su emisor bancario sobre beneficios especiales disponibles, ya que el sistema estadounidense brinda muchísimas excelentes opciones:

Consultar las políticas del banco: Muchos bancos privados ofrecen tasas reducidas, o congelan los intereses, cuando el soldado viaja hacia una zona de combate designada.

Muchos bancos privados ofrecen tasas reducidas, o congelan los intereses, cuando el soldado viaja hacia una zona de combate designada. Mejorar el puntaje crediticio: El militar que paga sus saldos a tiempo, mantiene el uso del crédito por debajo del 30%, evita abrir varias cuentas nuevas en poco tiempo y configura sus pagos automáticos puede acceder a excelentes condiciones.

El militar que paga sus saldos a tiempo, mantiene el uso del crédito por debajo del 30%, evita abrir varias cuentas nuevas en poco tiempo y configura sus pagos automáticos puede acceder a excelentes condiciones. Solicitud directa: Puede contactar a la entidad para pedir una rebaja de la Tasa Anual Equivalente (TAE) como premio por ser cliente desde hace mucho tiempo, que paga puntualmente y con una puntuación crediticia buena.

Puede contactar a la entidad para pedir una rebaja de la Tasa Anual Equivalente (TAE) como premio por ser cliente desde hace mucho tiempo, que paga puntualmente y con una puntuación crediticia buena. Preguntar por programas por dificultades de despliegue: las empresas activan planes temporales, los cuales pueden incluir TAE temporal del 0%, intereses diferidos, pagos mínimos reducidos, exención de cuotas y períodos de gracia más largos para pagos.

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