¿Por qué los humanos no han vuelto a la Luna después de 50 años? Astrónoma chilena lo explica

30 mar. 2026 - 14:41 hrs.

Ya quedan solo días para que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) consiga un hito histórico mundial: volverán a enviar una misión espacial hacia la Luna luego de más de 50 años.

Y es que, a pesar de que durante estas cinco décadas se ha avanzado en la investigación de nuevas tecnologías y se ha modernizado la manera en que se podría hacer un viaje fuera de la Tierra, no se volvió a intentar.

¿Por qué los humanos no han vuelto a la Luna?

Ante las teorías y conspiraciones de algunos internautas, la astrónoma chilena Teresa Paneque publicó un video en su cuenta de Instagram donde explicó la razón de por qué los humanos no han vuelto a la Luna, y es por varios motivos.

Las principales razones se deben al financiamiento, la seguridad y las presiones políticas: "Mandar misiones lunares con humanos es tremendamente costoso, y en la época que se terminaron las misiones Apolo era porque había presiones políticas para gastar ese dinero en otras cosas".

"La seguridad es la razón por la cual estamos tomándonos el tiempo ahora. Esta es tecnología nueva que nunca ha ido a la Luna y queremos asegurarnos de que los humanos que viajen estén lo mejor posible", explicó la astrónoma.

Revisa el video para conocer más:

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