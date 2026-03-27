Quedan pocos días para el despegue de Artemis II hacia la Luna: ¿Cuándo se lanzará el cohete?

27 mar. 2026 - 15:47 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de más de 50 años desde que la NASA llevó a los humanos a la Luna, este año se quiere volver a repetir la hazaña, pero no con alunizaje: Artemis II orbitará el satélite natural de la Tierra con humanos.

Tres hombres y una mujer tienen la misión de sobrevolar la Luna para marcar el primer punto de la hoja de ruta de la compañía espacial estadounidense, la cual tiene como objetivo asentar una base lunar antes del 2030.

Artemis II: ¿Cuándo se lanzará el cohete?

Esta será la primera vez que un afroamericano, una mujer y un canadiense son parte de una misión lunar, además de marcar un precedente en los viajes espaciales para aumentar con éxito las posibilidades de llegar a Marte.

La fecha para el lanzamiento de Artemis II está programada para Semana Santa, específicamente el 1 de abril a las 07:24 horas (Chile). Sin embargo, si no se concreta el lanzamiento, tiene previsto que, como máximo, el cohete despegue el martes 6 de abril.

El viaje durará aproximadamente 10 días, por lo que la segunda semana de abril ya se deberían tener noticias sobre la llegada del cohete a la órbita de la Luna. Para ver el lanzamiento, la NASA ofreció una transmisión en vivo por YouTube, y la puedes ver haciendo clic aquí.

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