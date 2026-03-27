La NASA invitó a la astrónoma chilena Teresa Paneque a una histórica jornada espacial: Esta es la razón

27 mar. 2026 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

A través de redes sociales, la astrónoma chilena Teresa Paneque anunció que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) la invitó a una histórica jornada durante la próxima semana en Estados Unidos.

La también divulgadora de ciencia había comentado anteriormente que no podría asistir debido a su ocupada agenda en el país, pero finalmente logró mover su calendario gracias a la presión de sus seguidores que ayudaron a cambiar de día la actividad previa.

La invitación de la NASA a Teresa Paneque

Durante la próxima semana, la NASA enviará una misión espacial y lanzará uno de sus cohetes más tecnológicos para orbitar la Luna con tripulación, y Teresa Paneque será una de las invitadas para ver el despegue.

"No me lo puedo creer, gracias miles a todos sus mensajes y empuje. Literalmente, se alinearon los astros y todo resultó… ahora a esperar que el cohete despegue", escribió en un reel en su cuenta de Instagram, donde además agradeció a sus seguidores por los comentarios.

"Una oportunidad que es gracias a ustedes. Les quiero prometer de todo corazón que voy a estar compartiendo en redes sociales todos los detalles de este lanzamiento histórico. (...) Estar ahí viendo a esta gente valiente es un sueño, y lo estoy cumpliendo gracias a ustedes, así que muchas gracias, nos vamos", dijo con emoción.

Mira el anuncio de Tere Paneque: