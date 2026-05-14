Trump celebra diálogo con Xi Jinping: Coinciden sobre el estrecho de Ormuz, pero China advierte por manejo de Taiwán

14 may. 2026 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un banquete al cierre de su primer día en Pekín, se mostró contento con las conversaciones que sostuvo con su homólogo chino, Xi Jinping.

"Hemos tenido conversaciones extremadamente positivas y productivas", celebró el mandatario. En la reunión abordaron temas como la guerra en Irán, el estrecho de Ormuz y el conflicto con Taiwán.

Estrecho de Ormuz

Ambas autoridades coincidieron en la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz durante el encuentro que sostuvieron este jueves.

"Las dos partes estuvieron de acuerdo en que el estrecho de Ormuz debe seguir abierto para favorecer la libre circulación de la energía", dijo la Casa Blanca.

Cabe recordar que desde el inicio de la guerra, Irán impone un cierre casi total de este paso por donde antes transitaba una quinta parte del comercio global de petróleo y gas.

Desde abril, a pesar de la tregua vigente entre ambas partes, Estados Unidos responde con un bloqueo de los puertos iraníes.

China se ha visto afectada directamente porque más de la mitad del crudo que importa por vía marítima procede de Oriente Medio y transita por ese estrecho.

Según la Casa Blanca, Xi expresó en su encuentro con Trump su oposición a una "militarización" del paso y a la instauración de un peaje, como pretende Irán.

Taiwán

En su comunicado, la parte estadounidense afirmó que ambos líderes habían mantenido "un buen encuentro" y no mencionó el espinoso tema de Taiwán.

En cambio, Xi puso el énfasis en las diferencias de ambos países sobre esta isla que, pese a tener un gobierno democrático, Pekín considera como propia.

Jinping advirtió a Trump que una gestión inadecuada sobre Taiwán podría empujar a ambos países a un "conflicto", en una contundente declaración durante la cumbre.

La autoridad afirmó que ambas partes "deberían ser socios, no rivales", al destacar desde el primer momento la situación de Taiwán.

"La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos", dijo Xi, según declaraciones publicadas por los medios estatales chinos.

"Si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto, lo que empujaría a toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa", añadió durante la reunión, que duró unas dos horas y 15 minutos.

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