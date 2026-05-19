Ataque incendiario en fundo de Lautaro: Encapuchados quemaron camión y retroexcavadora

19 may. 2026 - 15:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un ataque incendiario se registró la tarde de este martes en la comuna de Lautaro, en la región de La Araucanía.

¿Qué se sabe del ataque incendiario en Lautaro?

Según informó Carabineros a Meganoticias.cl, la institución policial tomó conocimiento del hecho alrededor de las 13:30 horas de esta jornada, que se registró al interior de un fundo de la mencionada comuna.

De acuerdo con los datos preliminares, las llamas consumieron un camión dumper y una retroexcavadora.

Carabineros indicó que al fundo habrían ingresado sujetos encapuchados portando armas de fuego, con las que intimidaron a los trabajadores, para luego quemar los dos vehículos.

Una vez que cometieron el ataque incendiario, los delincuentes se dieron a la fuga. En el lugar se reportó el hallazgo de una pancarta, cuyo mensaje aún no ha sido dado a conocer.

Es importante mencionar que durante este martes se logró la detención de Jorge Álvaro Huenchullán Cayul -conocido werkén de la comunidad Temucuicui-, por lo que no se descarta que el atentado pueda estar relacionado con su aprehensión.

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