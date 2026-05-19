Así avanza la construcción de gigantesco domo minero en el norte de Chile: Será más alto que la cúpula del Movistar Arena

19 may. 2026 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

¿Qué tan grande puede ser una estructura capaz de almacenar 178 mil toneladas de mineral? La pregunta fue planteada por Antofagasta Minerals al mostrar el avance de una de las obras más visibles del proyecto de expansión de Nueva Centinela, en la región de Antofagasta: un gigantesco domo de almacenamiento que, por sus dimensiones, incluso supera a la cúpula del Movistar Arena de Santiago.

La estructura alcanza los 66,6 metros de altura y 106,6 metros de diámetro, convirtiéndose en una de las construcciones de este tipo más grandes desarrolladas en Chile. Cabe señalar que la altura de la cúpula del recinto capitalino es de 50 metros.

Así avanza una de las estructuras más visibles del proyecto

El domo estará sostenido por un armazón de acero de 476 toneladas y tendrá capacidad para almacenar hasta 178 mil toneladas de mineral, un volumen que la posiciona como una pieza relevante dentro del sistema de manejo de material del yacimiento.

“Así avanza la construcción del nuevo domo de acopio de gruesos del proyecto de expansión de Minera Centinela, una estructura de dimensiones comparables, e incluso superiores, a la cúpula del Movistar Arena de Santiago”, señaló Antofagasta Minerals en una publicación compartida en Instagram, donde también compartió imágenes de la construcción.

El domo forma parte del plan maestro de expansión de Nueva Centinela, iniciativa valorizada en US$ 4.400 millones y que mantiene como horizonte el inicio de operaciones productivas durante 2027. El proyecto considera nuevas instalaciones concentradoras, mejoras en el transporte de material y modernización de procesos operacionales, según consignó el Diario Financiero.

Dentro de ese esquema, la infraestructura de acopio busca reforzar la continuidad en la alimentación de mineral hacia las plantas de procesamiento, además de responder al aumento en los volúmenes de material que manejará la operación.

El rol de los domos cerrados en la operación minera

En paralelo al avance de las obras, las mineras también han reforzado sus sistemas de almacenamiento para enfrentar mayores volúmenes de mineral. En el caso de los domos cerrados, este tipo de infraestructura ayuda a reducir polvo, proteger el material almacenado y mantener una operación más estable en las plantas.

El proyecto de expansión también ha generado atención por la demanda de proveedores especializados y empleo asociado a la construcción de infraestructura de alta exigencia operacional, especialmente en estructuras metálicas de gran tamaño.