"El Estado tiene que proteger": Boric valora en Berlín las medidas que su Gobierno adoptó ante crisis mundial de combustibles

19 may. 2026 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Gabriel Boric participó este martes en el Berlin Forum on Global Cooperation 2026, realizado en Alemania, donde expuso sobre cooperación energética y defendió las medidas impulsadas durante su administración para enfrentar la crisis global de combustibles.

La instancia, organizada por la Fundación Heinrich Böll y el Centro para el Desarrollo Rural de la Universidad Humboldt, reunió a líderes políticos, académicos y expertos internacionales para debatir sobre transición energética y el impacto de los combustibles fósiles en la economía mundial.

Durante su intervención, Boric abordó las consecuencias económicas derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que generó un fuerte aumento en los precios de los combustibles y una ola inflacionaria a nivel global.

¿Qué dijo el expresidente Gabriel Boric?

“Nos vimos afectados inmediatamente por un shock inflacionario que le subió el costo de la vida a nuestro pueblo”, sostuvo el exmandatario.

En ese contexto, defendió la respuesta adoptada por su Gobierno y destacó el rol del Estado para contener los efectos de la crisis sobre las familias más vulnerables: “Nosotros decidimos hacer un ajuste y enfrentar ese aumento del costo de la vida con el Estado haciéndose presente y con el Estado protegiendo a quienes más lo necesitaban”, afirmó.

Boric también planteó que muchas decisiones económicas tomadas por grandes potencias terminan teniendo consecuencias directas en América Latina y otros países en desarrollo.

“Hay otros países u otros gobernantes que toman decisiones distintas. Lo cierto es que esas decisiones que se toman lejos de América Latina tienen un impacto concreto”, agregó.

La participación de Boric en el foro internacional se dio en medio del debate global sobre transición energética y seguridad económica, donde distintos líderes han insistido en la necesidad de fortalecer políticas públicas para enfrentar escenarios de crisis internacional.

"When the United States started wars in different parts of the world, Iraq, Afghanistan, they always said the goal was to achieve democracy," former Chilean President @GabrielBoric said in Berlin today. "Nowadays, they don't even say that anymore. They say: we are there for oil." pic.twitter.com/InWwBYaWp1 — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) May 19, 2026

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