El último baile: las figuras del fútbol mundial que se despiden en el Mundial 2026

19 may. 2026 - 17:48 hrs.

El Mundial 2026 no será solo una Copa del Mundo. Será una ceremonia de despedida. Por primera vez en la historia, 48 selecciones disputarán el torneo más grande del planeta, pero la atención no estará solo en los equipos ni en los candidatos al título. Estará en ellos: los últimos representantes de una generación irrepetible que, entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, jugará sus últimos minutos con la camiseta de su país.

Lionel Messi (Argentina) — 38 años

El campeón del mundo llega con 38 años y una misión casi imposible: defender la corona conseguida en Qatar 2022 y alcanzar a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales, donde acumula 13 tantos. Messi alcanzará su sexto Mundial en 2026, igualando a Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa como los únicos jugadores en lograr esa marca histórica. Aunque no ha anunciado oficialmente su retiro de la selección, los aficionados asumen que este certamen será su despedida, dado que no se le puede ver compitiendo al más alto nivel en el Mundial de 2030. El hombre que revolucionó el fútbol de la MLS con Inter Miami cierra un ciclo de 20 años con la albiceleste.

Cristiano Ronaldo (Portugal) — 41 años

Cristiano llegará a la Copa del Mundo con 41 años, 4 meses y 6 días, lo que lo convertiría en el cuarto jugador más longevo en jugar una Copa del Mundo. A diferencia de Messi, el portugués ha sido más explícito: Ronaldo ha dejado claro que el torneo de 2026 marcará su adiós definitivo, y el seleccionador Roberto Martínez respalda esa decisión reconociendo la importancia del astro en el equipo. Su legado mundialista es único: es el único jugador en la historia en marcar al menos un gol en cinco ediciones distintas del torneo.

Mais de um século a elevar o futebol português e a inspirar milhões por todo o mundo. Orgulho em fazer parte deste caminho e em representar Portugal 🇵🇹⚽ Parabéns, FPF! pic.twitter.com/mQv8iGzhFd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 31, 2026

Manuel Neuer (Alemania) — 40 años

La de Neuer es quizás la historia más inesperada de este Mundial. El guardameta alemán se había retirado oficialmente de la selección en agosto de 2024 tras disputar la Eurocopa, completando una histórica trayectoria de más de 15 años con Alemania. Sin embargo, el guion cambió de manera radical. Neuer fue convencido por el técnico Julian Nagelsmann para recuperar la portería, y tras varias semanas de reuniones, acordó con el director deportivo Rudi Völler participar en el Mundial 2026. No solo eso: sería el arquero titular del equipo, disputando así su quinto Mundial a los 40 años, convirtiéndose en el cuarto futbolista con más participaciones en la historia del certamen. El regreso recuerda al de Toni Kroos para la Eurocopa 2024: una leyenda que vuelve del retiro para una última misión. Para Alemania, que busca recuperar protagonismo internacional, la experiencia de su capitán histórico es un seguro de vida.

Luka Modric (Croacia) — 40 años

El Balón de Oro croata será, junto a Messi y Ronaldo, la imagen más poderosa de esta despedida generacional. El objetivo de Modric era claro: despedirse del fútbol profesional con Croacia en el Mundial 2026, llegando con 40 años y a solo tres meses de cumplir 41. El centrocampista del Milan volverá a ser el referente del cuadro croata en lo que será su quinta cita mundialista, mezclando su jerarquía con una generación de jóvenes que busca continuar el legado de la mejor Croacia de la historia.

Neymar (Brasil) — 34 años

El caso del brasileño es el más incierto y emotivo de la lista. Neymar reveló que el Mundial 2026 será el último de su carrera, aunque su estado físico ha generado dudas sobre su participación. Tras una larga cadena de lesiones que lo alejaron del fútbol de élite, el astro brasileño busca una última oportunidad de ganar el único título que le falta. Para Brasil, que no levanta el trofeo desde 2002, sería también una redención histórica.

Confira a reação do Neymar Jr ao ouvir seu nome na convocação da copa do mundo de 2026



Completo no YouTube: https://t.co/vwD1Lo2ybB pic.twitter.com/O4FHJOOy98 — Neymar Jr (@neymarpc) May 19, 2026

Guillermo Ochoa (México) — 40 años

En casa y ante su propia afición, el guardameta mexicano aspira a un cierre de película. Ochoa podría disputar la Copa del Mundo con casi 40 años, sumando una sexta participación en el máximo torneo del fútbol mundial. El portero más carismático de la CONCACAF se despedirá en el escenario más grande posible: un Mundial jugado en su propio país.

Los que no pudieron llegar

No todos los grandes verán cumplido el sueño del último baile. Robert Lewandowski no podrá jugar el que sería su último Mundial: Polonia no logró la clasificación, dejando al máximo goleador histórico de su selección sin su esperada despedida en el torneo. Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia en 2018, tampoco estará: se retiró de Les Bleus en 2024. Luis Suárez, el legendario delantero uruguayo, tampoco fue convocado por Marcelo Bielsa a pesar de haber declarado que jamás le diría que no a la selección.

El fin de una era

Cuando el 19 de julio de 2026 caiga el telón, el fútbol será un lugar más vacío. Tras casi 15 años en los que todos estos nombres dominaron la élite del fútbol, el primer Mundial de 48 selecciones tiene su última chance de hacer historia. Messi buscando el bicampeonato. Ronaldo despidiéndose a los 41. Neuer volviendo del retiro para una última misión. Modric negándose a envejecer. El torneo más grande de la historia del deporte será también la despedida de la generación más brillante que ha visto el fútbol del siglo XXI. Para quienes los han seguido durante dos décadas, verlos con el número en la espalda por última vez no es solo fútbol. Es historia viva que se apaga.

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