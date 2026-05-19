Carabineros graba momento exacto en que rescatan a mujer que estaba extraviada

19 may. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja búsqueda realizada en el Parque Llancahue de Valdivia terminó con un emotivo desenlace la noche de este martes, luego de que Carabineros lograra encontrar a una mujer que permanecía extraviada al interior del sector boscoso.

El operativo fue encabezado por funcionarios de la Subcomisaría Oscar Cristi Gallo de Valdivia, quienes iniciaron el rastreo tras recibir una alerta por la desaparición de la mujer en el parque.

Información entregada por Carabineros

De acuerdo con la información entregada por la institución, la afectada se habría desorientado mientras recorría senderos del lugar, en medio de condiciones climáticas adversas y con escasa visibilidad debido a la noche.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado si fue la propia mujer quien logró contactar a Carabineros o si la alerta fue realizada por terceros, aunque sí confirmaron que el aviso permitió activar rápidamente el despliegue policial en la zona.

Tras varias diligencias y recorridos en terreno, el personal policial logró ubicarla cerca de las 22:00 horas. El momento exacto del hallazgo quedó registrado en un video difundido por Carabineros, donde se escucha la tranquilidad de los funcionarios al confirmar que la mujer estaba consciente y sin lesiones visibles.

El momento del rescate

Según detalló la institución, la afectada fue encontrada en buen estado de salud general, pese a haber permanecido varias horas extraviada en el parque.

Luego del rescate, la mujer fue trasladada a un centro asistencial para constatar formalmente su estado de salud.

Desde Carabineros reiteraron el llamado a tomar precauciones antes de ingresar a zonas boscosas o senderos rurales, recomendando avisar rutas, horarios y portar elementos básicos de orientación y comunicación.